وفاة شخص ثالث متأثرا بإصابته إثر هجوم ستراسبورغ

توفى شخص، ثالث اليوم الخميس، متأثرا بالإصابة التي لحقت به خلال الهجوم سوق الميلاد في ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، الثلاثاء الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للسلطات المحلية شمال شرقي فرنسا أن "شخصا ثالثا توفى اليوم متأثرا بإصابته في الهجوم".

© REUTERS / Christian Hartmann بابا الفاتيكان يدين بشدة هجوم "ستراسبورغ" الإرهابي

وبحسب بيان السلطات المحلية، فإن "عدد الجرحى الآن أصبح 13 مصابا، بينهم 5 في حالة خطيرة، في حين ينتشر مئات الجنود من قوات الأمن بحثا عن المسلح الذي نفذ الهجوم".

وكان المدعي العام في باريس، ريمي هيتس، قد صرح، أمس الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول، بأنه تم التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورغ، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4 من المقربين إليه.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، قد أعلن أن عملية إطلاق النار التي جرت مساء الثلاثاء الماضي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بينهم 6 في حالة خطرة.

وقام شخص بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، قرابة الساعة السابعة مساء، بتوقيت غرينيتش، مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المهاجم من سكان ستراسبروغ ويبلغ من العمر 29 عاما، وتم إرسال 350 عنصرا أمنيا للبحث عنه بعد أن فر من مسرح الجريمة.