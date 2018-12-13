الشرطة الفرنسية تشن عملية أمنية في ستراسبورغ وتعتقل شخصا خامسا

قامت الشرطة الفرنسية مدعومة بوحدات التدخل الخاص بعملية أمنية، اليوم الخميس، في حيّ نودورف في مدينة ستراسبورغ، بعد يومين من تنفيذ هجوم إرهابي على سوق الميلاد الشعبي يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن 3 قتلى وأكثر من 10 مصابين.

باريس — سبوتنيك. وبحسب قناة بي.اف.ام استمرت العملية قرابة ساعتين حيث أقدمت الشرطة على اقتحام وتفتيش بعض الشقق في الحيّ وذلك في إطار التحقيق الجاري باعتداء ستراسبورغ الإرهابي الذي ضرب المدينة مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة اعتقلت شخصا خامسا على صلة بشريف شيخات منفذ العملية الإرهابية والذي ما زال فارا حتى اللحظة.

هذا وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم أمس أربعة من أقرباء شريف شيخات- والديه وأخويه.

هذا ومن المنتظر أن يصل وزير الداخلية كريستوف كاستانير مساء اليوم إلى مدينة ستراسبورغ حيث وقع الاعتداء الذي أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين بعضهم بحال الخطر.

وتستمر عملية البحث عن شريف شيخات الذي استطاع الفرار بعد اشتباكه مع الشرطة ليل الثلاثاء الماضي.