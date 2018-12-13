مسؤول إسرائيلي يكشف مضمون رسالة من نتنياهو لحماس حول التهدئة

أكد مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل اليوم من خلال مصر ووسطاء آخرين رسالة لحركة "حماس" مفادها أنه لا تهدئة في غزة دون الضفة الغربية .

رام الله — سبوتنيك. قال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية: "إن رئيس الوزراء نتنياهو نقل اليوم رسالة إلى حماس عبر مصر وقنوات أخرى تقول إن إسرائيل لن توافق على وضع يكون فيه وقف لإطلاق النار في قطاع غزة فيما الهجمات يجري تنفيذها في الضفة الغربية".

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وقال المسؤول الاسرائيلي "إذا لم يحدث هدوء في الضفة الغربية فلن يكون هناك هدوء في غزة."

وكان شاب فلسطيني قد نفذ اليوم الخميس عملية إطلاق نار شرق مدينة رام الله قتل خلالها جنديين وأصاب ثالث بجروح خطيرة.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة بحثا عن المنفذ الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للبيوت والمحال التجارية في المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرضه طوقا أمنيا محكما على مدينة رام الله حيث أغلق مداخلها ومنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها.

واندلعت مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وفِي نابلس طولكرم شمال الضفة الغربية حيث أصيب أكثر من 69 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي والعشرات بالاختناق بالغاز المدمع.

وقتل الجيش الأسرائيلي اليوم الخميس أربعة فلسطينيين واعتقل أكثر من 30.