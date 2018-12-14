تركيا... أمر باعتقال 219 جنديا لهم صلات مع غولن

أمر ممثلو الادعاء التركي بالقبض على 219 جنديا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في عام 2016.

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الجمعة، الشرطة نفذت سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز عام 2016، التي قتل خلالها 250 شخصا. وينفي غولن تورطه في الأمر.

© REUTERS / Umit Bektas أنقرة تتهم 28 شخصا على رأسهم غولن بقضية اغتيال السفير الروسي في تركيا

وبدأت في الواحدة صباحا (2200 بتوقيت غرينتش) عملية للقبض على المشتبه فيهم، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وأضافت الوكالة أن المشتبه فيهم جميعهم جنود في الخدمة، وبينهم أربعة ضباط برتبة كولونيل.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قال أمس الخميس، إن تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن.