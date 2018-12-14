تركيا... أمر باعتقال 219 جنديا لهم صلات مع غولن

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الجمعة، الشرطة نفذت سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز عام 2016، التي قتل خلالها 250 شخصا. وينفي غولن تورطه في الأمر.
وأضافت الوكالة أن المشتبه فيهم جميعهم جنود في الخدمة، وبينهم أربعة ضباط برتبة كولونيل.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قال أمس الخميس، إن تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن.
ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.
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