جاويش أوغلو: نكثف جهودنا لعقد اللجنة الدستورية السورية قريبا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن روسيا وتركيا تكثفان جهودهما لإطلاق اللجنة الدستورية السورية بأسرع وقت.

باكو — سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو للصحفيين، بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "نقوم بتكثيف الجهود بهدف تشكيل لجنة دستورية وعقد أول لقاء بأسرع وقت.

وأضاف: "نحن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على مذكرة إدلب وندعم الاستقرار في إدلب".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران)، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن روسيا جنبا إلى جنب مع شركائها متمسكة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية لوضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، وإطلاق أعمالها في أسرع وقت موضحا أن مهمة تشكيل اللجنة الدستورية شديدة الدقة والحساسية وتتطلب صبرا كبيرا.