إحداها الخيانة العظمى... فيشينسكي يتحدث عن التهم الموجهة إليه

عقدت جلسة قضائية دورية في خيرسون في 11 ديسمبر/ كانون الأول، حول قضية رئيس تحرير الوكالة الروسية "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، حيث رفضت المحكمة استئناف الحكم تاركة الصحفي الروسي رهن الاحتجاز حتى 28 ديسمبر/ كانون الأول.

وتم اعتقال كيريل فيشينسكي من قبل جهاز الأمن الأوكراني في شهر مايو/ أيار 2018 واتهم بموجب المادة 111 من القانون الجنائي الأوكراني بالخيانة العظمى. واحتجز الصحفي لمدة 7 أشهر وتم حظر موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"على الفور بعد احتجاز فيشينسكي.

وأعلنت ممثلة أوكرانيا خلال المفاوضات في مينسك، إيرينا غيراشينكو، عن إمكانية تبادل فيشنسكي مع سجناء سياسيين أوكرانيين محتجزين في روسيا.

وتمكنت بوابة المدافعين عن حقوق الإنسان "أوسبشنا فارتا" من التحدث إلى الصحفي الروسي، خلال محاكمته.

وتحدث كيريل فيشينسكي خلال المقابلة، عن حالته الصحية، وظروف الاحتجاز، والنيابة العامة والخيارات الممكنة لإجراء صفقة.

ووفقا للصحفي الروسي، فإن الأمن الأوكراني، يدعي أنه ليس صحفيا، بل أنه مشارك في الحرب الإعلامية.

وقال فيشنسكي خلال المقابلة "يتهمونني بأنني لست صحفيا، بل مشارك في حرب إعلامية، وهذه كذبة صارخة، لأنني لم أوقع على أية عريضة ولم ألق أي خطاب ولم أنشر أي شيء في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن استخدامه كدليل بأني استغنيت عن كوني صحفي محترف. فادعاءات إدارة أمن الدولة الأوكراني بأنني لست صحفيا ليست إلا أكاذيب ونفاق".

ومن المؤكد أن الموقع الإخباري الإلكتروني "ريا نوفوستي أوكرانيا"، الذي حظرته السلطات الأوكرانية، يتفق مع المعايير التحريرية والصحفية.

© Sputnik . Stringer رئيس تحرير "ريا نوفوستي" كيريل فيشينسكي في محكمة الاستئناف

وأضاف فيشينسكي: كل ما نشرناه على موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" يلبي معايير التحرير والصحافة بشكل كامل، ولا يوجد أي دليل هناك الذي يمكن استخدامه كأداة لتجريمي بهذه الطريقة.

ولاحظ فيشينسكي: يقدمون دلائل قديمة عمرها أربع سنوات أي يزعمون أني قمت بأذية الدولة الأوكرانية لمدة أربع سنوات من سنة 2014 والآن فقط يقومون باتهامي بعد مرور كل هذا الوقت.

وأشار: كل الدلائل التي يتهمونني على أساسها بالخيانة العظمى، هي عبارة عن تعليقات مؤلفين الذين يعبرون عن رأيهم وموقفهم حيال موضوع ما، وفي كل من هذه المقالات توجد إشارة إلى أنها ليست مواد من تأليفنا، والإشارة تنص: قد لا يتطابق رأي المؤلف مع رأي هيئة التحرير، ويتحمل المؤلف المسؤولية عن الاقتباسات والوقائع والأرقام الواردة في النص.

وتشير هذه الاتهامات، برأي الصحفي الروسي، إلى مدى حرية الصحافة في أوكرانيا.

© Sputnik . Stringer الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في محكمة الاستئناف

وقال: أنا في السجن الآن لكن بما أنني صحفي، فزملائي يرون كيفية التعامل مع الصحفيين المحترفين، حيث يمكن أن يسجن صحفي جراء نشر مادة صنعت وفقا للمعايير الصحفية، وأنه يتم استخدام المادة كدليل اتهام.

بوابة الدفاع عن حقوق الإنسان: هل عرضت عليك إدارة أمن الدولة أو مكتب المدعي العام بحل المشكلة بطريقة ودية؟

فيشينسكي: حل القضية بطريقة ودية، هو فقط عندما أغادر السجن بحكم براءة، هذا ما أوافق عليه، لن أفكر حتى في اقتراحات أخرى.

وتم اعتقال فيشينسكي في كييف في 15 مايو/ أيار 2018، ويشتبه في أن الصحفي يدعم جمهوريات دونباس والخيانة العظمى، وأنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وناشد فيشينسكي مساعدة فلاديمير بوتين وأعلن أنه سوف يتخلى عن الجنسية الأوكرانية، وأعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الصحافة، آرليم ديزير، عن قلقه إزاء الوضع، حيث عبر عن خيبة أمله إزاء موقف أوكرانيا ودعا إلى إطلاق سراح الصحفي.