برلمان إيران يلغي إجراءات سحب الثقة من وزير الخارجية

تراجع نواب إيرانيون عن مطلبهم بسحب الثقة من وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، على خلفية تصريحات منسوبة للوزير أثارت جدلا كبيرا حول عمليات تبييض أموال في البلاد.

وأكد عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، في تصريح لوكالة مهر للأنباء اليوم الأحد، أن "لجنة الأمن الوطني الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أعلنت في رسالة إلى رئاسة البرلمان عن تراجع عدد النواب المطالبين بسحب الثقة من وزير الخارجية".

© REUTERS / Murad Sezer نواب إيرانيون يتقدمون بطلب لسحب الثقة من وزير الخارجية

وقال يوسف نجاد إن "الرسالة تم تسليمها إلى رئاسة البرلمان بشكل رسمي وقد تم إلغاء عملية سحب الثقة".

وبحسب وكالة "مهر"، كان ظريف قد صرح مؤخرا لإحدى وكالة الأنباء حول الأجواء المثارة ضد لائحة مشروع قانون انضمام ايران لمعاهدة FATF، قائلا: أعتقد أن الكثير من هذه الهواجس صادقة أي أن أصدقاءنا يحملون هواجس صادقة لكنني أتصور أن هنالك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس. غسيل الأموال حقيقة واقعية في البلاد وهنالك الكثيرين الذين ينتفعون من وراء ذلك.

وأضاف "إنني لا أتهم أي جهاز، لكنني أعتقد أن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية هم وراء الإيحاء بهذه التصورات".