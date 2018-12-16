أردوغان: سنتسلم 120 مقاتلة "إف-35"... ولكن

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، اليوم الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول، إن بلاده ستتسلم 120 مقاتلة "إف-35" المصنعة أمريكيا.

لكن عاد وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إنه رغم أن المقاتلات أمريكية الصنع، إلا أن أجزاء في مقاتلة "إف-35" التي ستحصل عليها تركيا، تم تصنيعها في أنقرة.

© REUTERS / Murad Sezer مستشار أردوغان: تركيا تريد التنسيق مع روسيا وأمريكا لتجنب أي مواجهة في سوريا

وتطرق أردوغان أيضا في إلى العمليات المتوقعة في سوريا، ووصفها بأنها جزء من حملة الحرب ضد الإرهاب.

وقال الرئيس التركي: "نحن نعلم كيف يفكر الإرهابيون، فما إن حفروا حفرة، إلا ودفناهم فيها، وسنواصل دفنهم".

وكان مستشار أردوغان، إبراهيم كالين، قد شكك في التقارير، التي تحدثت عن احتمالية تعليق تسليم أمريكا مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، بسبب التقارير التي تحدثت عن نية تركيا شراء منظومة دفاع صاروخية روسية.

وأكد إبراهيم كالين، أن بلاده تشك بقدرة الولايات المتحدة على رفض تسليم أنقرة مقاتلات إف-35، في حال قامت بشراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية.

وقال كالين: "نحن لسنا مجرد مشتري، نحن جزء من هذا المشروع، الذي يرتبط به عدد من الدول الأخرى والتي ترتبط معها العديد من الأسئلة، لذلك ليس من السهل رفض تسليم المقاتلات إلى تركيا".

واحتدت التصريحات بين الطرفين الأمريكي والتركي في الفترة الأخيرة بوقف صفقة بيع المقاتلات أف- 35 المتطورة حال إتمام أنقرة شراء منظمة الدفاع الروسية إس- 400.

وقال المستشار: "نحن جزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش (الإرهابي، التنظيم محظور في روسيا وبعض الدول) ونؤيد الحرب ضد الدولة الإسلامية، لذلك نريد تنسيق جهودنا، سيكون جيشنا على اتصال وثيق مع الأميركيين والروس وغيرهم من أعضاء التحالف في سوريا، لتجنب أي مواجهة. لدينا آلية لمنع وقوع صراعات".