منظمو منتدى دافوس يرحبون بمشاركة وفد روسيا

صرح المدير التنفيذي لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي" ألويس زوينغي، أن منظمي المنتدى في دافوس يرحبون بمشاركة وفد من روسيا في المنتدى الاقتصادي العالمي- 2019، وسيتخذون التدابير اللازمة لضمان شرعية وصول الروس الخاضعين للعقوبات إلى المنتدى إذا انضموا إلى الوفد الروسي.

جنيف — سبوتنيك. وجاء في بيان المدير التنفيذي، ورد لوكالة "سبوتنيك"، نسخة منه: "يسعدنا أن نعرف أن روسيا سترسل أيضا وفدا حكوميا رفيع المستوى إلى دافوس. لمعالجة التحديات العالمية الحالية، نحتاج إلى الأطراف المعنية للمشاركة في الاجتماع السنوي".

© Sputnik . Grigory Sysoev بوتين: عدم المشاركة في منتدى دافوس لن يؤثر على الاقتصاد الروسي

وشدد ممثل المنتدى الاقتصادي العالمي على أنه إذا كان الوفد الرسمي الروسي، يضم رجال أعمال خاضعين للعقوبات، فإن المنظمين "سيتخذون جميع التدابير اللازمة كي يتوافق تواجدهم تماما مع الشروط القانونية الحالية".

وكان قد أعلن مصدر حكومي روسي، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أن منظمي منتدى دافوس، قرروا تغيير موقفهم ورفع القيود عن رجال الأعمال الروس، وسيشارك وفد روسي حكومي في المنتدى بعد هذا القرار.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، أن عدم مشاركة روسيا في منتدى دافوس لن تؤثر على مكانتها في الاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، بأن روسيا سترفض المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إذا لم يرفع المنظمون القيود عن رجال الأعمال الروس. وأكد أنه ناقش هذه المسألة مع الرئيس السويسري.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، قبل ذلك، بأن رجلي الأعمال، أوليغ ديريباسكا، وفيكتور فيكسيلبيرغ، ورئيس بنك "في تي بي" أندريه كوستين، قد حُرموا من المشاركة في الدورة العادية للمنتدى، التي ستعقد في الفترة من 22 إلى 25 كانون الثاني/ يناير القادم.