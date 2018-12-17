رئيس البرلمان يكشف عن خطة جديدة للميزانية الإيرانية لا تعتمد على النفط

كشف رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين، عن اقتراح جديد يخص الميزانية الجديدة والنفط.

وبحسب وكالة إنباء "فارس" الإيرانية، قال لاريجاني إن ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار 2019) يجب أن تكون على أساس قطع الاعتماد على النفط وخفض الإنفاق والاهتمام بالاقتصاد المقاوم.



© AFP 2018 / ATTA KENARE لاريجاني يكشف خطة الولايات المتحدة من أجل زعزعة استقرار آسيا

وعلق لاريجاني على وضع ميزانية العام الإيراني المقبل، قائل إن الميزانية في ظروف الحظر، يجب أن تختلف عن سائر الظروف، ومن الضروري أن يتم الاهتمام ببعض المواضيع.

وأضاف: "بناء على إرشادات قائد الثورة المعظم وتأكيده، علينا أن نتحرك باتجاه خفض الإنفاق وقطع الاعتماد على النفط والاهتمام بالاقتصاد المقاوم… وفي هذه الظروف لو لم نضع الميزانية وفق هذه الأمور، فلن ننجح.

وأردف: أنه يجب تعديل هيكلية الميزانية بناء على أساس قانون الخطة التنموية السادسة، والسياسات العام للنظام وإرشادات قائد الثورة المعظم.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد إيران ، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم 5 نوفمبر الماضي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.