ترامب يهنئ الرئيس البرازيلي على أداءه اليمين ويؤكد دعمه له

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو، على أداءه اليمين اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى دعم الولايات المتحدة له.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "تهانينا للرئيس جايير بولسونارو والذي ألقى خطابا رائعا — الولايات المتحدة معك".

© REUTERS / POOL New بعد وصوله البرازيل... بومبيو يعلق على تنصيب الرئيس الجديد

وكان جاير بولسونارو أدى اليمين الدستوري رئيسا للبرازيل اليوم الثلاثاء، وتعهد بمكافحة الفساد وجرائم العنف واتباع سياسة اقتصادية رشيدة لتحفيز النمو في البلاد.

وانتخب بولسونارو رئيسا في ظل الاستياء الشديد لدى الشارع البرازيلي من الفساد السياسي المستشري وجرائم العنف في الشوارع والاقتصاد المتداعي.

وتشهد العاصمة البرازيلية إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر منظومة مضادة للصواريخ وطائرات حربية وقوات كبيرة على الأرض.

ويعرف بولسونارو بحنينه إلى حقبة الدكتاتورية (1964-1985) وإعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "فرانس 24".

ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم القدرة على تنبؤ خطواته، هو مثله الأعلى الذي يحتذي به.