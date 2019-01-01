اتفاق إيراني تركي يزيل تأثير الحظر الأمريكي على الإنترنت

قال محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني خلال حفل الافتتاح الرسمي لشبكة المعلومات الوطنية الإيرانية: "وفقاً للشبكة الوطنية للأجواء الافتراضية فقد تم التوصل إلى اتفاق مع تركيا على تخفيض آثار الحظر الأمريكي على شبكة الإنترنت" وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف جهرمي أنه وفقاً للمركز الوطني للفضاء الإلكتروني فإن إيران تتخذ إجراءات واسعة في مواجهة الحظر الأمريكي، وكذلك فإن شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية بأكملها لا تستخدم أية منتجات أمريكية حالياً حيث تم التخلص من جميع الأجهزة الأمريكية فيها.
وأوضح جهرمي أن كل من إيران وتركيا وروسيا وأذربيجان أبرمت اتفاقية رباعية تنص على تنمية سوق الأعمال الذي يحمل المخاطر في المنطقة من خلال دعم النشاطات الناشئة في الأسواق الدولية والاستثمارات الصعبة.
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