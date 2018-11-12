"1.1.1.1"... ثورة في عالم الإنترنت

وأوضح موقع "زد نت" التقني المتخصص أن تطبيق "1.1.1.1" سيسهل بصورة كبيرة استخدام خدمات الإنترنت على نظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
ويمنع التطبيق الشركات المزودة لخدمات الإنترنت من تتبع سلوك المستخدم والتطفل عليه، وتحديدا منعها من أي عمليات استهداف إعلانية للمستخدمين من دون رغبتهم في ذلك.
ويمكن لتطبيق "1.1.1.1" حذف كافة سجلات الاستخدام اليومي للمستخدم، للحفاظ على خصوصيته من أي عملية تطفل يمكن أن تتم على جهازه.
كما أشارت شركة "كلاود فلير" إلى أن التطبيق الجديد يمكنه توفير إنترنت أسرع بنسبة 28%.
Make your internet speed faster using 1.1.1.1 DNS resolver app for iOS and Android — https://t.co/6NMiRjR94z pic.twitter.com/JsHGb3bzwN— MSPoweruser (@mspoweruser) November 12, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)