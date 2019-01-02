ليبرمان ينفي كشف ملامح خطة السلام الأمريكية

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، كشفه ملامح خطة السلام الأمريكية، قبل تقديمه استقالته.

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية قد نقلت عن مسؤولين فلسطينيين قولهم بأن ليبرمان كشف ملامح خطة السلام الأمريكية قبل استقالته.

© REUTERS / SUHAIB SALEM ليبرمان ينشر قائمة "عار" إسرائيل

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلي "، اليوم الأربعاء، أن نفى مزاعم صحيفة الحياة، مؤكدا أنه "لا أساس من الصحة لهذا النبأ".

ونقلت "الحياة" عن المسؤولين الفلسطينيين أن هذه الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان من دون الأرض في أجزاء من الضفة الغربية، وحوافز اقتصادية واسعة.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أنه، بحسب المسؤولين في رام الله، تنص الخطة الأمريكية على بقاء المستوطنات والسيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية وحدودها الخارجية وعلى الأمن والمياه والأغوار ومعظم مساحة شرقي القدس.

وتابعت "كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها".