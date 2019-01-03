طيارون هنديون يتحدثون عن انطباعاتهم عن طائرة "ميغ-29" المحدثة

أعلنت وزارة الدفاع الهندية عن خطط لمواصلة تحديث الأسطول الحالي من مقاتلات "ميغ- 29". وأن المرحلة التالية من التحديث الوصول إلى نسخة "ميغ-29يو بي جي" وستحدث 65 طائرة قتالية من سلاح الجو الهندي.

وقالت تقارير وسائل الإعلام الهندية حول هذا الموضوع إن الطيارين في سلاح الجو الهندي أعربوا عن تقييمات إيجابية بشأن النسخ المطورة للطائرات من طراز "ميغ-29".

© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh مناورات بهلوانية...فيديو مذهل من قمرة قيادة مقاتلة "ميغ-29"

وقال الملازم كاران كوهلي (طيار "ميغ-29") إن الطائرة المحدثة تسير قليلا قبل الإقلاع. وهي تناور بشكل جيد، مما يسمح الوصول إلى الارتفاع المطلوب لمهاجمة طائرات العدو خلال وقت قصير. ويوجد في قمرة القيادة شاشة متعددة الوظائف وفيها عدد كبير من الإمكانيات المفيدة للطيار. والرادار الجديد يوسع مهام المقاتلة بالبحث والتعرف على الأهداف، وفقا لموقع توب وار.

وتم إبرام اتفاقية لتحديث "ميغ-29" مع أوكرانيا. ويجري العمل في مصنع إصلاح الطائرات لفوفسكي.

وهذا التحديث يحول طائرة "ميغ-29" من طائرة كلاسيكية إلى طائرة متعددة المهام حقيقية، والتي لديها القدرة على محاربة أي نوع من أنواع الأهداف الجوية أو الأرضية بفعالية.

وسمح التحديث بزيادة زمن الرحلة بنسبة 40%.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن تكلفة تحويل طائرة "ميغ-29" إلى نسخة "ميغ-29يو بي جي" تبلغ 15 مليون دولار، وهذا أرخص من شراء طائرات جديدة على سبيل المثال "سو-35" من روسيا.