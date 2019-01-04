انخفاض كبير في عدد سكان الصين خلال عام 2018..والسبب

انخفض عدد سكان الصين لأول مرة منذ 70 عاما، بمقدار 1.27 مليون نسمة خلال العام الماضي.

وفقا لوكالة "فرانس برس" أجرى الخبير الاقتصادي "سو جيانغ" من جامعة بكين وخبير الخصوبة "أي فوسيان" من جامعة يسكونسن-ماديسون الأمريكية دراسة توصلوا خلالها إلى أن عدد الأطفال المولودين في الصين انخفض بمقدار 2.5 مليون مقارنة بعام 2017 في حين كان من المتوقع أن ينمو هذا الرقم بمقدار 790 ألف.

وفقا للخبير فوسيان يعود السبب في انخفاض معدل المواليد في عدم الرغبة في إنجاب الأطفال بسبب ارتفاع تكاليف التعليم والسكن والرعاية الطبية، الأمر الذي قد يكون لا رجعة فيه.

يذكر أن البيانات الرسمية حول الانخفاض في عدد سكان الصين لم يتم نشرها بعد. ويخطط المكتب الوطني للإحصاءات في جمهورية الصين الشعبية نشرها بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي عام 1979، أطلقت السلطات الصينية حملة لتحديد النسل، أطلق عليها اسم "عائلة واحدة — طفل واحد". وفي عام 2016 ، تم إزالة الحد المفروض لعدد الأطفال جزئيا، لكن الزيادة اللاحقة في معدل المواليد كانت طفيفة.