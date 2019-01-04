بالفيديو... مقتل حارس الرئيس الأوكراني بالضربة القاضية

لقي أحد الحراس الشخصيين للرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، مصرعه نتيجة تلقيه لكمة قوية من ملاكم شهير أدت إلى وفاته.

والتقطت إحدى كاميرات المراقبة شريط فيديو سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه مقتل عنصر حرس الرئاسة الأوكرانية، فاسيلي خميليوك، على يد الملاكم بيوتر أوتشيرتياني.

وفي الشريط يظهر رجل الأمن وهو يسقط على الأرض، بعد تلقيه ضربة واحدة من خصمه كانت القاضية.

ويظهر المعتدي وهو يحاول مساعدة الضحية في استعادة وعيه، لكن دون جدوى ليفر بعد ذلك من مكان الحادث.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن الضربة القاتلة جاءت من الملاكم المحترف أوتشيرتياني المعروف بفوزه في معظم مبارياته، بالضربة القاضية. حيث ظهر في بداية الشريط المصور باللونين الأبيض والأسود، حديث بين رجلين وفجأة يندلع عراك بينهما.

Убийство охранника Порошенко попало на видео https://t.co/Yqyuk1hZdA — Mr. kukish (@StlsOkrgsSs6mtX) January 4, 2019

​وسرعان ما حضر الملاكم المعروف بنفسه إلى الشرطة برفقة محامي الدفاع وسلم نفسه هناك بحسب ما أفادت به شرطة كييف.

وقالت الشرطة: "تم تصنيف الحادث على أنه جريمة قتل متعمد، وجاري البحث حاليا للقبض على الشخص الثالث".

ولفتت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا إلى أن الضحية، كان من عناصر حراسة رئيس أوكرانيا، وهو متزوج وأب لبضعة أطفال.