طهران تعلن رسميا تصفية "أبو بكر البغدادي" الإيراني (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، 5 يناير/كانون الثاني، تصفية قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرقي إيران.

وقال العميد محمد ماراني قائد مقر "القدس"، إن "القوات الإيرانية اشتبكت مع قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرق إيران الذي هو بمثابة أبي بكر البغدادي بالمنطقة"، موضحا أنه "حينما دخل هذا الإرهابي مع خليته تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما أوتوا به من إمكانيات"، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

🔴🎥 تصاویری منتشرنشده از حملات تروریستی در مرز سیستان و بلوچستان و انهدام گروهک‌ها pic.twitter.com/dn9QbelVTf — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 4, 2019

​وتابع العميد الإيراني: "هذا الإرهابي كان قد جلب معه 2.7 طن من المتفجرات وكان يعتزم تنفيذ هجوم على أحد مخافرنا الحدودية بـ 3 سيارات كل منها مفخخة بنحو 800 كغ من المتفجرات".