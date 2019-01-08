مماحكة بين وزيري خارجية إيران والبحرين... ما حكاية "النظارات"

علق وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، على الصورة التي غرد بها نظيره الإيراني جواد ظريف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وكان ظريف قد نشر صورة لمشرعين أمريكيين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي، قائلا في تعليق على الصورة: "يقال إن الصورة تقول ألف كلمة، أما هذه الصورة فتقول أكثر من ألف كلمة عن عقود من السياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، في وادي العمي حتى أولئك الذين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي لا يزالون عميا".

It's said a picture says a thousand words. This picture, however, says more than a thousand words about decades of failed US policies in our region.



In the valley of the blind, even those with VR glasses are still blind. pic.twitter.com/Tyip6iKbFl — Javad Zarif (@JZarif) ٧ يناير ٢٠١٩

ورد الوزير البحريني بصورة للرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، معلقا: "السيد ظريف، هذه الصورة تقول مليون كلمة أو عن العمى، بل عن عقود من سوء النوايا وأهداف الهيمنة وتحريف لأمة فخورة، إيران أمر وأنتم أمر آخر".

Mr Zariaf, this picture says a million words or about blindness; but about decades of ill intentions, hegemonic aims and misrepresentation of a proud nation. Iran is one thing and you guys are another pic.twitter.com/5wP7eWotQm — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٧ يناير ٢٠١٩

وأعربت دول الخليج العربية في أكثر من بيان ختامي لقمم مجلس التعاون عن قلقها العميق مما تسميه تدخلا إيرانيا في شؤونها الداخلية.

واتهمت البحرين مرارا إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية. وتنفي طهران هذا الاتهام.

وقال السفير البحريني لدى السعودية، حمود بن عبد الله آل خليفة، في حوار له مع صحيفة عكاظ السعودية إن "إيران تعتمد ما تسميه مبدأ تصدير الثورة ونهج (ولاية الفقيه)، وهو أمر مرفوض من البحرين ودول الخليج ومعظم الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، إذ يشكل تدخلا مكشوفا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأكد حمود بن عبد الله أن بلاده عانت كثيرا من "السياسة الإيرانية التي تعمل على إثارة الفتنة والعنف والطائفية البغيضة في البحرين، ومع أن الصف البحريني موحد وقوي والجبهة الوطنية متينة إلا أن تجربة عام 2011 وصلت حد تدبير محاولة انقلاب ضد نظام الحكم، الأمر الذي كاد يزعزع الأمن والاستقرار والجبهة الداخلية في البحرين، لولا فضل الله وحكمة القيادة ووعي الشعب الوفي وإدراكه هذه المؤامرة الدنيئة".