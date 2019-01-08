مقتل ضابط شرطة إيراني إثر هجوم مسلح جنوبي غرب إيران

© AP Photo / Behrad Ghasemi قتلى وجرحى في هجوم "إرهابي" استهدف عرضا عسكريا في إيران

طهران — سبوتنيك . أعلنت الشرطة الإيرانية عن مقتل ضابط من شرطة المرور إثر هجوم مسلح في مدينة زاهدان جنوبي غرب إيران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير، عن الشرطة إن "الرائد غلام حسين جان دوست استشهد بعد هجوم جبان من الأشرار المسلحين على سيارة شرطة المرور في مدينة زاهدان".

وفي سياق متعلق بالحرب على الإرهاب داخل إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت 5 يناير/ كانون الثاني، تصفية قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرقي إيران.

وقال العميد محمد ماراني قائد مقر "القدس"، إن "القوات الإيرانية اشتبكت مع قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرق إيران الذي هو بمثابة أبي بكر البغدادي بالمنطقة"، موضحا أنه "حينما دخل هذا الإرهابي مع خليته تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما أوتوا به من إمكانيات"، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.