قطار زعيم كوريا الشمالية يغادر الصين

قال شاهد إن قطارا يُعتقد أنه يحمل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون غادر محطة في العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء.

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا كيم لزيارة بكين وسط مفاوضات لعقد قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب "رويترز".

© REUTERS / JASON LEE قطار زعيم كوريا الشمالية الغامض... ترسانة ضد المتفجرات تحتوي على الكركند الحي وفرق موسيقية

ولم تتحدث وسائل الإعلام الرسمية في الصين أو كوريا الشمالية عن تفاصيل الزيارة.

يزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بكين من 7 إلى 10 كانون الثاني/يناير، بناء على دعوة رسمية من الزعيم الصيني شي جين بينغ.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا"عن الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قولها، إن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى الصين ستستمر حتى 10 يناير الجاري.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية، لم تذكر اسمه أيضا، قوله إن قطارا كوريا شماليا ربما يقل مسؤولا "رفيع المستوى" عبر الحدود إلى الصين.

وقال المصدر للوكالة إنه لم يتأكد بعد ما إذا كان هناك مسؤول كبير في القطار، لكنه أضاف أن العشرات من المركبات الأمنية والمسؤولين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة للقطارات في مدينة داندونغ الحدودية الصينية أثناء مرور القطار.