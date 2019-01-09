دبلوماسيون أوروبيون زاروا الخارجية الإيرانية لتوضيح العقوبات الجديدة

زار 6 دبلوماسيين أوروبيين مقر وزارة الخارجية الإيرانية لتوضيح قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على طهران، أمس الثلاثاء.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن "6 من الدبلوماسيين الأوروبيين في إيران ذهبوا يوم أمس الثلاثاء إلى مقر الخارجية الإيرانية للتوضيح حول إجراءات أوروبا الجديدة لفرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيرانية وعدد من المواطنين الإيرانيين".

وأضافت الوكالة أن الدبلوماسيين "واجهوا ردة فعل حادة من المسؤولين الإيرانيين في مقر الخارجية".

۶ دیپلمات اروپایی دیروز با حضور در وزارت خارجه ایران در تلاش بودند که مواضع این اتحادیه را در پی اعمال تحریم‌های جدید توجیه کنند که با واکنش تند مقام مسئول در وزارت خارجه مواجه شدند و با توجه به اظهارات غیرقابل پذیرش آنها، در نهایت این ملاقات کمتر از ۱۰ دقیقه به طول نینجامید. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 9, 2019

​وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، اليوم الأربعاء، إضافة أفرادا إيرانيين ومؤسسة أمنية إيرانية لقائمته للإرهاب ردا على إحباط اعتداءات إرهابية في أوروبا اتهمت إيران بالوقوف وراءها.

وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن "المجلس أضاف فردين إيرانيين بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لقائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب ضمن رد المجلس على الهجمات التي جرى إحباطها مؤخرا على الأراضي الأوروبية".

وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.

وجدد المجلس أيضا التدابير التقييدية على الأفراد والكيانات المدرجة سابقا، "ليصل عدد الأشخاص والكيانات ضمن قائمة العقوبات حتى الآن إلى 15 شخصا و21 مجموعة وكيانا".

وأشار البيان إلى أنه "يخضع الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في قائمة اليوم لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى".