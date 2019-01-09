بومبيو يزور قوات بلاده في العراق ويكشف كيفية الانسحاب من سوريا

ونقل بيان لمجلس الوزراء العراقي عن بومبيو قوله: "بين وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده عازمة على تنفيذ قرار الانسحاب من سوريا بشكل تدريجي ومنظم وبالتعاون والتنسيق مع العراق، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية ولجهودها لبسط الأمن".
والتقى بومبيو مع القوات الأمريكية وزعماء عراقيين لطمأنتهم بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والتحذير من أن إيران لا تزال تشكل خطرا أمنيا في المنطقة.
ورفض مسؤولون أمريكيون تأكيد الأنباء بشأن الزيارة إلى أن غادر بومبيو العراق. وتأتي الزيارة في ثاني يوم من جولة لبومبيو تشمل أيضا الأردن ومصر والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت وسلطنة عمان.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.
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