بومبيو يزور قوات بلاده في العراق ويكشف كيفية الانسحاب من سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيتم بشكل تدريجي، خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي.

ونقل بيان لمجلس الوزراء العراقي عن بومبيو قوله: "بين وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده عازمة على تنفيذ قرار الانسحاب من سوريا بشكل تدريجي ومنظم وبالتعاون والتنسيق مع العراق، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية ولجهودها لبسط الأمن".

© REUTERS / POOL New بومبيو يتعهد بممارسة الضغط الدبلوماسي والتجاري على إيران

والتقى بومبيو مع القوات الأمريكية وزعماء عراقيين لطمأنتهم بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والتحذير من أن إيران لا تزال تشكل خطرا أمنيا في المنطقة.

وقال التلفزيون العراقي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بغداد اليوم الأربعاء.

ويقوم بومبيو بجولة في عواصم بالشرق الأوسط، بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ أنه سيسحب كل القوات الأمريكية، البالغ قوامها نحو 2000 جندي، من سوريا مما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ورفض مسؤولون أمريكيون تأكيد الأنباء بشأن الزيارة إلى أن غادر بومبيو العراق. وتأتي الزيارة في ثاني يوم من جولة لبومبيو تشمل أيضا الأردن ومصر والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت وسلطنة عمان.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.