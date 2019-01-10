جاويش أوغلو: نرفض شرط أمريكا بإلغاء صفقة منظومة إس – 400 من أجل باتريوت

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريح خاص لقناة "أن تي في" التركية، "نرفض فرض أمريكا علينا شرط إلغاء صفقة منظومة إس – 400 من أجل بيع منظومة باتريوت".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أنقرة: العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد لا تتوقف على انسحاب أمريكا من سوريا

وأضاف "لسنا مضطرين للدفاع عن صفقة عقدناها مع روسيا وشرعنة هذه الصفقة".

وقال جاويش أوغلو، إن "تركيا أخبرت الولايات المتحدة أننا سنوفر كافة أشكال الدعم اللوجيستي خلال عملية الانسحاب الأمريكي من سوريا"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

كما أعرب عن اعتزامه إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب تعهد بزيارة تركيا.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن "السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لدفع ترامب إلى التراجع عن قرار الانسحاب من سوريا".

وأضاف أن الجماعات الراديكالية تهاجم المعارضة السورية في إدلب، مؤكدا أنه تم اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف هذه الهجمات.

وكان جاويش أوغلو، قال، خلال كلمة ألقاها في البرلمان التركي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا، وأن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر الفرات. وأشار إلى وجود العديد من القضايا المهمة في أجندة السياسة الخارجية التركية، وأن الملف السوري هو من بين الأولويات، موضحا أن بلاده تبحث، في الوقت الراهن، كيفية تنسيق عملية انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.