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18:35 10 يناير/ كانون الثاني 2019
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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    خارجية أمريكا تعلق على "تقارب إسرائيل ودول عربية"... وتشكر السيسي

    © AP Photo / Cliff Owen
    العالم
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    رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالتقارب بين إسرائيل وبعض الدول العربية، لافتا إلى أنه أمر ضروري.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال بومبيو، في كلمة له بمقر الجامعة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس: "خطوات التقارب بين الدول العربية وإسرائيل في المنطقة يجب الإشادة بها"، موضحا أنه "تقارب ضروري".

    سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / HANDOUT
    كاتب إسرائيلي: تقارب غير مسبوق مع دول الخليج

    ووجه بومبيو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "شجاعته في نبذ التطرف الإسلامي".

    وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أكثر من مرة إن عملية "تطبيع"، تجري مع العالم العربي، دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين.

    وقال: "ما يحدث في الوقت الحالي هو أننا في عملية تطبيع مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين".

    وأضاف نتنياهو: "كان التوقع هو أن التقدم أو تحقيق انفراجة مع الفلسطينيين سيفتح لنا علاقات مع العالم العربي، كان هذا صحيحا لو حدث، وبدا كما لو أنه كان على وشك أن يحدث مع عملية أوسلو (اتفاق السلام مع منظمة التحرير) ولكن ما حدث هو أن رفض العرب، جنبا إلى جنب مع إرهاب الانتفاضة، كلفنا تقريبا 2000 شخص وشطب هذا الأمل".

    وتابع نتنياهو: "اليوم نحن نمضي إلى هناك (التطبيع) دون تدخل الفلسطينيين، وهو أقوى بكثير لأنه لا يعتمد على نزواتهم، الدول العربية تبحث عن روابط مع الأقوياء، نقاط القوة في الزراعة تعطينا قوة دبلوماسية".

    وبرر الزعيم الإسرائيلي هذا التطور، بحاجة "العالم العربي إلى التكنولوجيا والابتكار"، مشيرا إلى أن "هناك صلة متنامية ما بين الشركات الإسرائيلية والعالم العربي".

    ولم يكشف نتنياهو أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكنه سبق أن زار نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سلطنة عمان، فيما تتحدث صحف إسرائيلية عن وجود علاقات "سرية" مع عدة دول عربية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمريكا, الإدارة الأمريكية, عبد الفتاح السيسي, بنيامين نتنياهو, وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
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