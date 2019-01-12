مسؤول أمريكي: لن نمنح إعفاءات أخرى من العقوبات على قطاع النفط الإيراني

أعلن برايان هوك، ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران، اليوم السبت، أن واشنطن لا تنظر في أمر منح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وأكد هوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط، وأحجم هوك عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو/أيار، كما نقلت وكالة "رويترز".

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ومنحت أمريكا إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني.