إصابة أكثر من 20 شخصا في انفجار وسط باريس

ونقلت إذاعة "أوروبا 1" أن: "20 شخصا أصيبوا بحسب المعلومات الأولية إثر الانفجار في الدائرة التاسعة بباريس، بينهم 7 بحال خطرة".
وكتبت الشرطة الفرنسية على "تويتر": "يتدخل رجال الإطفاء في الوقت الحالي لإخماد حريق أعقب وقوع انفجار قوي في شارع تريفيزو في الدائرة التاسعة وسط العاصمة باريس".
Paris'te patlama— Furkan (@furkancsknr) January 12, 2019
(@croissandeau) pic.twitter.com/vVNFEnQQZN
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز من أحد المخابز، مشيرة إلى أنه في الطابق الأرضي وتدمر بالكامل.
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