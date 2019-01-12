إصابة أكثر من 20 شخصا في انفجار وسط باريس

أصيب 20 شخصا على الأقل في الانفجار الذي هز العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم السبت، بينهم 7 بحال خطرة.

ونقلت إذاعة "أوروبا 1" أن: "20 شخصا أصيبوا بحسب المعلومات الأولية إثر الانفجار في الدائرة التاسعة بباريس، بينهم 7 بحال خطرة".

وكتبت الشرطة الفرنسية على "تويتر": "يتدخل رجال الإطفاء في الوقت الحالي لإخماد حريق أعقب وقوع انفجار قوي في شارع تريفيزو في الدائرة التاسعة وسط العاصمة باريس".

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز من أحد المخابز، مشيرة إلى أنه في الطابق الأرضي وتدمر بالكامل.