قطر والولايات المتحدة تعقدان جولة ثانية للحوار الاستراتيجي

تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يركز على الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق السياسي حول مختلف القضايا، فضلا عن فتح أسواق جديدة للاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة.

وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية القطرية، اليوم السبت، يناقش وفدا البلدان إلى الحوار، مسألة توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية، والتعاون في مجال الطاقة والموانئ والمصارف.

#انفوجرافيك

انعقاد الحوار الاستراتيجي القطري — الأمريكي الثاني الأحد بالدوحة #وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/wTR7BqzNNi — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) January 12, 2019

​كما تجري مناقشة تبادل الخبرات في تأمين الفعاليات الرياضية، في ضوء تنظيم قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، في 2022، وكذلك مكافحة الجرائم السيبرانية والقرصنة الإلكترونية.

وتنعقد جولة الحوار برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وكانت جولة الحوار الأولى انعقدت في واشنطن، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وتمخض عنها إقرار حكومتا البلدين بأهمية حل "الأزمة الخليجية" بين قطر وأربع دول عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

كما أقرت الدولتان بأهمية التزام "هيئة قطر للاستثمار" باستثمار مبلغ 45 مليار دولار في الشركات الأمريكية، وكذلك في العقارات والوظائف بالولايات المتحدة.