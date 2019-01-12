قطر والولايات المتحدة تعقدان جولة ثانية للحوار الاستراتيجي

وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية القطرية، اليوم السبت، يناقش وفدا البلدان إلى الحوار، مسألة توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية، والتعاون في مجال الطاقة والموانئ والمصارف.
#انفوجرافيك— وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) January 12, 2019
انعقاد الحوار الاستراتيجي القطري — الأمريكي الثاني الأحد بالدوحة #وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/wTR7BqzNNi
كما تجري مناقشة تبادل الخبرات في تأمين الفعاليات الرياضية، في ضوء تنظيم قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، في 2022، وكذلك مكافحة الجرائم السيبرانية والقرصنة الإلكترونية.
وتنعقد جولة الحوار برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وكانت جولة الحوار الأولى انعقدت في واشنطن، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وتمخض عنها إقرار حكومتا البلدين بأهمية حل "الأزمة الخليجية" بين قطر وأربع دول عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
كما أقرت الدولتان بأهمية التزام "هيئة قطر للاستثمار" باستثمار مبلغ 45 مليار دولار في الشركات الأمريكية، وكذلك في العقارات والوظائف بالولايات المتحدة.
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