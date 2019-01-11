أمير قطر يعلن استعداده لاستثمار مليار دولار في إعمار العراق

وأكد الأمير تميم، بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز"، استعداد الدوحة لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الإعمار.
وذكرت "السومرية نيوز" أن الجانبين اتفقا على إطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء حمد في قطر بميناء أم قصر في العراق بهدف تنشيط التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.
ويعتبر ميناء حمد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية سنويا، أما ميناء أم قصر فهو أكبر ميناء عراقي ويقع في محافظة البصرة قرب الحدود العراقية الكويتية.
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