أمير قطر يعلن استعداده لاستثمار مليار دولار في إعمار العراق

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه مستعد للاستثمار في إعادة إعمار العراق بقيمة مليار دولار، وذلك خلال استقباله الرئيس العراقي، برهم صالح.

وأكد الأمير تميم، بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز"، استعداد الدوحة لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الإعمار.

© REUTERS / HANDOUT الرئيس العراقي يعود إلى بغداد بعد زيارته إلى قطر

ويأتي ذلك إثر زيارة للرئيس العراقي برهم صالح مع وفد حكومي رفيع المستوى، أمس الخميس، إلى الدوحة، بحث خلالها مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة.

وذكرت "السومرية نيوز" أن الجانبين اتفقا على إطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء حمد في قطر بميناء أم قصر في العراق بهدف تنشيط التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.

ويعتبر ميناء حمد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية سنويا، أما ميناء أم قصر فهو أكبر ميناء عراقي ويقع في محافظة البصرة قرب الحدود العراقية الكويتية.