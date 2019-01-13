ماي: كارثة ستقع في بريطانيا إذا بقينا كذلك

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم أمس السبت، أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا.

© REUTERS / HANNAH MCKAY زعيم حزب العمال سيدعو لإجراء انتخابات عامة إذا خسرت ماي تصويت الخروج

وذكرت صحيفة " إكسبرس " البريطانية أم تيريزا ماي توجهت بنداء إلى النواب من أجل تأييدها خلال التصويت بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن يحدث يوم الثلاثاء القادم. ويبدو أن ماي لم تقترب على نحو يذكر من ضمان التأييد الذي تحتاجه

وقالت تيريزا ماي " يجب على النواب ألا يخذلوا الناس الذين صوتوا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت ماي "قيامهم بذلك سيكون كارثة وخيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا ولذلك فإن رسالتي للبرلمان في مطلع الأسبوع بسيطة وهي أن الوقت حان للتغاضي عن المناورات وفعل ما هو صواب لبلدنا".

ومن المقرر انسحاب بريطانيا خامس أكبر اقتصاد في العالم من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار القادم.