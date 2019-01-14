قرغيزستان: الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران إبرانية

قال مطار ماناس في قرغيزستان، اليوم الاثنين، إن طائرة الشحن، التي تحطمت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، تابعة لشركة طيران إيرانية.

وأشارت هيئة مطار ماناس في قرغيزستان، وفقا لما نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن طائرة الشحن، التي تحطمت في إيران، تابعة لشركة "بايام" الجوية الإيرانية.

© AFP 2018 / ATTA KENARE تحطم طائرة من طراز بوينغ 707 قرب العاصمة الإيرانية طهران

وتناقض تلك التصريحات مع تقارير وسائل إعلام إيرانية تقول إن الطائرة التي كانت تقل 10 أشخاص تابعة لقرغيزستان.

كما قال الهلال الأحمر الإيراني، إن 8 فرق إغاثة وصلت إلى مكان انحراف طائرة الشحن في مطار فتح، وبدأت عمليات البحث.

فيما أعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية أن 16 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن المنكوبة، نجا منهم شخص واحد فقط.

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد أعلنت عن تحطم "طائرة شحن تجاري من طراز "بوينغ 707"، بعدما فشل قائد الطائرة في الهبوط على مدرج المطار، ليضرب جدار المطار، ويسقط في بلدة سكنية بالقرب من المطار"، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن تابعة للخطوط الجوية المحلية.

ويقع مطار الفتح بالقرب من مدينة كرج بإقليم البرز الواقع في وسط البلاد.