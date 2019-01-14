الصين تقضي بإعدام مواطنا كنديا في خضم توتر العلاقات بين البلدين

قضت محكمة صينية، اليوم الإثنين، بإعدام مواطنا كنديا بتهمة تهريب مخدرات بعدما قال الادعاء إن الحكم الأولي بسجنه 15 عاما، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني، كان متساهلا معه جدا.

قالت المحكمة الشعبية المتوسطة في داليان بإقليم لياونينغ بشمال شرق الصين في بيان قصير على موقعها الإلكتروني إنها أعادت محاكمة لويد شلينبيرج وأصدرت حكم الإعدام. وفقا لـ "رويترز".

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File وسائل إعلام صينية تدعو كندا لتحدي أمريكا والإفراج عن مسؤولة مالية في "هواوي"

وستمثل القضية على الأرجح اختبارا جديدا للعلاقات بين بكين وأوتاوا والتي تشهد توترا منذ اعتقال كندا مسؤولة تنفيذية صينية بناء على طلب الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، والذي أعقبه اعتقال الصين لكنديين اثنين للاشتباه في تهديدهما أمنها الوطني.

وقالت المحكمة إن من حق شلينبيرج الاستئناف.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنها لم تسمع قط بمشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا، وذلك بعد اعتقال المديرة المالية للشركة منغ وان تشو في كندا.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية استدعت السفير الكندي لديها، جون مكالوم، للتعبير عن احتجاجها على اعتقال، مينغ وانزو، المدير المالي لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، وابنة مؤسس الشركة، والتي تواجه تهم الاحتيال في الولايات المتحدة.