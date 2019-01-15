إلغاء مئات الرحلات في 8 مطارات ألمانية

ألغيت، اليوم الثلاثاء، مئات الرحلات الجوية في 8 مطارات ألمانية.

ويتضرر من قرار إلغاء الرحلات حوالي ربع مليون مسافر، حسب دويتش فيلله، بعد إضراب عمال الأمن في المطارات.

وألغيت في مطار فرانكفورت 600 رحلة طيران وهبوط، وهو أكبر مطارات البلاد.

ويترك أفراد الأمن أعمالهم طوال اليوم في مطارات (فرانكفورت، هامبورغ، ميونيخ، هانوفر، بريمن، لايبزيغ، إرفورت ودرسدن).

ويحاول أفراد الأمن الضغط من أجل رفع الأجور إلى 23 دولارا في الساعة.