إلغاء مئات الرحلات في 8 مطارات ألمانية

ويتضرر من قرار إلغاء الرحلات حوالي ربع مليون مسافر، حسب دويتش فيلله، بعد إضراب عمال الأمن في المطارات.
وألغيت في مطار فرانكفورت 600 رحلة طيران وهبوط، وهو أكبر مطارات البلاد.
الإضرابات تخلق فوضى في مطارات ألمانيا https://t.co/LvMdKX7SK2 pic.twitter.com/e8qliqRcsQ— tayyar.org (@tayyar_org) January 15, 2019
ويترك أفراد الأمن أعمالهم طوال اليوم في مطارات (فرانكفورت، هامبورغ، ميونيخ، هانوفر، بريمن، لايبزيغ، إرفورت ودرسدن).
ويحاول أفراد الأمن الضغط من أجل رفع الأجور إلى 23 دولارا في الساعة.
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