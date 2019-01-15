إعدام 916 ألف خنزير بسبب الحمى الأفريقية في الصين

وظهرت الحمى في 24 إقليما ومنطقة منذ أول تفش لها في أغسطس/ آب، مما ألقى بظلاله على التجارة في أكبر سوق للحوم الخنازير في العالم وما يتعلق بها من قطاعات. وكانت الصين قد أعدمت نحو 700 مليون خنزير في عام 2017، بحسب "رويترز".
يأتي هذا الإعلان النادر من جانب وزارة الزراعة بشأن حجم الإعدامات المرتبطة بالحمى، بعدما تزايد الاهتمام بالقضية في أسواق أخرى.
وطالبت تساي إينج وين رئيسة تايوان الشهر الماضي بكين "بعدم إخفاء" المعلومات بشأن هذا المرض، وذلك بعدما جرى العثور على خنزير نافق على شاطئ بجزيرة كينمن التايوانية الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من مدينة شيامن الساحلية في الصين. ولاحقا جرى التأكد من أن هذا الخنزير كان مصابا بحمى الخنازير الأفريقية.
وقال قوانغ ديفو المتحدث باسم وزارة الزراعة في بيان نشره على موقع الوزارة إن الصين دائما ما تتبع مبادئ الصراحة والشفافية فيما يتعلق بالإعلان عن الحالات.
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