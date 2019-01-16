الولايات المتحدة تطالب روسيا بتدمير صاروخ "9إم 729"

صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الرقابة على التسليح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، أندريا تومبسون أن الولايات المتحدة طالبت بتدمير الصاروخ الروسي 9М729 (SSC-8)

وقالت تومبسون خلال اجتماع بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في سويسرا: "كانت رسالتنا واضحة: يجب على روسيا تدمير نظام صواريخها، الذي لا يمتثل للمعاهدة".

وزارة الدفاع الروسية لا تقدم في مفاوضات معاهدة الصواريخ وموسكو بصدد إجراء إحاطة في وزارة الخارجية

وأشارت تومبسون إلى أن الاجتماع في جنيف تسبب "بخيبة أمل" لواشنطن، لأن روسيا "تواصل انتهاك المعاهدة إلى حد كبير وليست مستعدة لشرح كيف تخطط للعودة إلى الامتثال الكامل".

وبدوره أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى أن الولايات المتحدة جاءت إلى الاجتماع بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بنتيجة تم إعدادها مسبقا.

ووفقا له، واشنطن لا تنوي الأخذ بعين الاعتبار حجج الجانب الروسي وقبول مقترحات موسكو بشكل بناء.

وقال ريابكوف: "الزملاء الأمريكيون الذين تأكدوا من أن روسيا لا تستسلم للضغوط والانذارات، قالوا إننا غير مستعدين للالتزام بالمعاهدة. الحقيقة ليست هكذا على الإطلاق."