ميركل تأسف لرفض البرلمان خطة "بريكست" وتطالب لندن بتوضيح موقفها

ودعت ميركل، اليوم الأربعاء، لندن لتوضيح خطواتها الإضافية، معربة عن أسفها بسبب رفض مجلس العموم البريطاني صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابعت: "نحن نريد تقليل الأضرار التي ستحدث، على أي حال، بسبب خروج المملكة المتحدة، سنحاول بطبيعة الحال مواصلة الكفاح من أجل خروج منظم، لكننا مستعدون لعدم وجود حل منظم"، مضيفة أنه لا يزال هناك وقت للتفاوض.
وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت، أمس الثلاثاء، على رفض خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوت لصالح خطة الخروج التي اقترحتها رئيسة الوزراء 202، بينما رفضها 432 من أعضاء المجلس.
وقالت ماي إن "البرلمان عبر عن رأيه والحكومة ستستمع". كما وعدت بتقديم خطة الخطوات التالية للخروج من الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين المقبل، في حال لم يسحب البرلمان الثقة من الحكومة التي تترأسها.
وأعلنت ماي، في وقت سابق، بأن تنظيم أي استفتاء آخر حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن يؤدي سوى للانقسام والفرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي اتفاق آخر.
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