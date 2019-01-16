ميركل تأسف لرفض البرلمان خطة "بريكست" وتطالب لندن بتوضيح موقفها

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن أسفها، بسبب رفض البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودعت ميركل، اليوم الأربعاء، لندن لتوضيح خطواتها الإضافية، معربة عن أسفها بسبب رفض مجلس العموم البريطاني صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

© AP Photo / Tim Ireland "العموم البريطاني" يرفض خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

وقالت ميركل: "يؤسفني بشدة أن البرلمان البريطاني رفض مساء أمس الاتفاق بشأن الانسحاب. والآن، فإن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عليها أن تخبرنا كيف ستسير الأمور إلى أبعد من ذلك"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وتابعت: "نحن نريد تقليل الأضرار التي ستحدث، على أي حال، بسبب خروج المملكة المتحدة، سنحاول بطبيعة الحال مواصلة الكفاح من أجل خروج منظم، لكننا مستعدون لعدم وجود حل منظم"، مضيفة أنه لا يزال هناك وقت للتفاوض.

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت، أمس الثلاثاء، على رفض خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت لصالح خطة الخروج التي اقترحتها رئيسة الوزراء 202، بينما رفضها 432 من أعضاء المجلس.

وقالت ماي إن "البرلمان عبر عن رأيه والحكومة ستستمع". كما وعدت بتقديم خطة الخطوات التالية للخروج من الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين المقبل، في حال لم يسحب البرلمان الثقة من الحكومة التي تترأسها.

وأعلنت ماي، في وقت سابق، بأن تنظيم أي استفتاء آخر حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن يؤدي سوى للانقسام والفرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي اتفاق آخر.