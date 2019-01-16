روحاني يتحدث عن "ضغوط غير مسبوقة" على بلاده

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الأمريكيين "یتابعون ممارسة أقسی الضغوط بسبب قلقهم من قدرات الشعب الإیراني، لكن لم یحصلوا علی أیة نتیجة".

وأضاف رئیس الجمهوریة في اجتماع مجلس الوزراء مع محافظي البلاد عن إطلاق قمر صناعی الذي كان الأول من نوعه قائلا: "خلال هذه العملیة، حصلنا علی بعض الإنجازات ولكن كان هناك بعض النواقص والإشكاليات"، حسب وكالة إسنا للأنباء.

© AFP 2018 / ATTA KENARE إيران: لن نسحب قواتنا من سوريا

وتابع روحاني: "استطعنا أن ندخل إلی الفضاء وسیتم حل بعض الإشكالیات طیلة الأشهر القلیلة القادمة".

وقال الرئیس: "في النظام الدیني والنظام المعتمد علی السیادة الشعبیة، یجب ان تتوافق الأفكار والمبادئ لساسة المجتمع مع أغلبیة المواطنین".

وأردف الرئیس روحاني: "إن المواطنین لدیهم بعض المشاكل في أعمالهم ومهنهم وتصدیرهم وتوریدهم وانتاجهم وسوقهم ولكن جذور هذه المشاكل تم تخطیطها من قِبَل الأعداء وإنهم هم الذین بدأوا بهذه الأمور لنا وللمنطقة برمتها".

وتابع: "النشاط الشعبي الواسع مؤمل للغایة للبلاد ومستقبل الثورة الاسلامیة ورأیتُ مدی وعي ویقظة الشعب الإیرانی جراء الرحلات إلی مختلف المحافظات في أنحاء الوطن".

وأضاف حسن روحاني أن بعض المشاكل الموجودة لدی المجتمع الایرانی:"إن المواطنین یعانون من بعض المشاكل ولكن یعرفون جذور المشاكل والأزمات جیدا".

وتابع الرئيس الإيراني أن الأمريكیین خلافا لعهودهم والتزاماتهم یریدون ممارسة الضغوط علی الشعب الایراني وقال: "إن الأمريكين أنفسهم یعترفون بأن هذه الضغوط علی إیران غیر مسبوقة وإنهم یستخدمون قصاری جهودهم في هذا الصدد".

وأكد روحاني: "أن الأمريكیین یتابعون ممارسة أقسی الضغوط بسبب قلقهم من قدرات الشعب الإیراني لكن لم یحصلوا علی أیة نتیجة".

وأشار روحاني الأمريكیین یریدون قطع علاقاتنا مع الدول الأخری بالذرائع المختلفة، قائلا: "یجب علینا أن نقوم بتوثیق العلاقات عبر السبل المختلفة ولابد أن نستخدم العملات المحلیة بقدر الإمكان في التعاون التجاري مع الجیران".