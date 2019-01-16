مصدر ينفي الأنباء عن محاولة اغتيال بوتين في صربيا

أعلن مصدر رفيع المستوى في الخدمات الخاصة الصربية لوكالة "سبوتنيك" أن المتطرف أرمين ألاباش الذي احتجز في صربيا لا علاقة له بالزيارة المقبلة لفلاديمير بوتين إلى بلغراد.

وكانت الصحيفة الصربية Blic قد ذكرت في وقت سابق أنه تم اعتقال أرمين ألاباش البالغ من العمر 21 عاما والمشتبه في إعداده لعمل إرهابي في مدينة نوفي بازار. وأنه كان يحمل في حقيبته مسدسا هوائيا والعديد من السكاكين.

© AP Photo / Giannis Papanikos رئيس صربيا يطلب دعم بوتين

بعد ذلك، تم إجراء بحث في منزل الإرهابي في قرية بوكريش، حيث وجدت أعلام "داعش" ومواد دعائية، وكذلك مواد كيميائية التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات.

ونشرت الصحف الصربية تقارير تقول فيها إن الإرهابي المعتقل كان يعد لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن لم يصدر أي تأكيد رسمي على هذه المعلومات من وكالات إنفاذ القانون.

ومن المقرر أن يصل بوتين إلى صربيا يوم غد، 17 يناير/ كانون الثاني.

وأعلن وزير الابتكار والتنمية التكنولوجية في صربيا، نيناد بوبوفيتش، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم خلال زيارته المتوقعة للبلاد في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، بتوقيع سبع اتفاقيات للتعاون في مجال الابتكار.