مايك بنس: بعد أن هزمنا "داعش" في سوريا قواتنا تعود إلى الوطن

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن قوات بلاده سوف تعود من سوريا بعد أن هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

القاهرة — سبوتنيك. أكد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بنس، أن قوات بلاده تنسحب من سوريا وذلك بعد تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وقال مايك بنس، في خطابه اليوم في العاصمة واشنطن، أمام السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، "بعد أن هزمنا تنظيم الدولة في سوريا فإن قواتنا سوف تعود إلى وطنها".

وفي سياق آخر، قال النائب بنس، إن بلاده تواجه مجموعة من الدول التي وصفها بـ"الفاسدة"، مؤكدا أن بلاده لن تدخل في "مغامرات يتحمل تكلفتها الشعب الأمريكي".

وقال في خطابه اليوم بواشنطن أمام السفراء "اليوم هناك قوى عظمى تتنافس معنا، الصين تستخدم الدبلوماسية النائمة".

وأضاف "الولايات المتحدة تواجه مجموعة من الدول الفاسدة التي تدعم الإرهاب، وأنا أتحدث عن إيران ونيكاراغوا"، مضيفا أن "الحكومة الأمريكية لن تدخل في مغامرات يتحمل تكلفتها الشعب الأمريكي".

وطالب بنس من حلفاء الولايات المتحدة مساهمة أكبر في مصاريف الدفاع.