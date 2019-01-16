الخارجية الإيرانية: إطلاق القمر الصناعي لا يعد عملا عسكريا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن إطلاق إيران قمر "بيام" الصناعي لا يعد عملا عسكريا ولا يتعارض مع القرارات والمعايير الدولية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قاسمي في بيان:

"إطلاق إيران قمر "بيام" الصناعي لا يعد عملا عسكريا وأعلن عنه مسبقا ولم يكن خافيا على أحد ولا يتعارض مع القرارات والمعايير الدولية".

وأضاف المتحدث أن "هناك جهود تبذلها بعض الدول لفرض تفسير غير عادل للقرار 2231".

واستطرد قائلا: "لجميع الدول الحق في استخدام المعرفة والتكنولوجيا، ولا يمكن لأي بلد، لأي سبب أو مبرر، ودوافع أحادية وغير معقولة، بتطبيق تفسيرات زائفة وكاذبة لحرمان الدول من الوصول إلى التكنولوجيا العلمية".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أدانت بشدة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، المحاولة الإيرانية الفاشلة لإطلاق قمر صناعي، وحثت طهران على وقف جميع التجارب الصاروخية الباليستية.