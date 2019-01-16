البنتاغون يعاني من ضعف في الأمن السيبراني

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا عن مراجعة سنوية تضمنت أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها في السنوات الأخيرة، جاء فيه أن البنتاغون لا يزال يعاني من ضعف يتعلق بأمنه السيبراني.

وحسب التقرير فإن الضعف يتعلق بسرعة معالجة توصيات الأمن السيبراني الرامية إلى الحد من المخاطر التي تؤثر على شبكته.

وأوضحت المراجعة السنوية أن البنتاغون قد أحرز تقدما في تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديه في السنوات الأخيرة، لكنه يعاني من وجود أكثر من 200 قضية مختلفة ذات صلة بالأمن السيبراني لم يتم حلها حتى الآن، والتي يعود بعضها إلى تقارير المراجعة السابقة.

وجاء في التقرير أيضا أن البنتاغون لا يزال يواجه تحديات في إدارة مخاطر الأمن السيبراني على شبكته، كما أشار التقرير إلى وجود 266 توصية من التقارير السابقة، بما في ذلك 151 توصية من العام المالي 2018، بينما تعود بعض أقدم نقاط الضعف إلى عام 2008.

وأحرز البنتاغون بعض التقدم في العدد الإجمالي، إذ أنه تمكن من حل 112 توصية من أصل 151 توصية مفتوحة تلقاها في عام 2018.

ومن ناحية أخرى، فإن هناك 39 توصية لم يتم حلها بسبب عدم موافقة وزارة الدفاع عليها أو بسبب أنها قدمت إجراءات تصحيحية بديلة، وأوضح التقرير أن أكبر نقطة خلاف تم تحديدها هي صراع وزارة الدفاع مع حكومة تقنية المعلومات.