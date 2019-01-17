رئيس بلدية لوس أنجلوس يتوسط لإنهاء أول إضراب للمدرسين منذ 30 عاما

قال مكتب إريك جارسيتي رئيس بلدية مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن مفاوضين يمثلون 30 ألف مدرس مضربين عن العمل في المدينة وافقوا على الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات، اليوم الخميس، مع جارسيتي الذي يتوسط لإنهاء الأزمة.

جاء هذا بعد ثلاثة أيام من الإضراب الذي عطل الدراسة بالنسبة لما يقرب من 500 ألف طالب في ثاني أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / Bryan R. Smith وفاة مغني الراب ماك ميلر في لوس أنجلوس عن 26 عاما

ويطالب المدرسون بزيادة الأجور وتقليل كثافة الفصول وتعيين مزيد من الموظفين، ولم يلتق ممثلو كل من منطقة لوس أنجلوس التعليمية ونقابة المعلمين في المنطقة منذ رفضت النقابة أحدث عرض قدمته المنطقة التعليمية مساء الجمعة الماضي، وهو ما مهد الطريق لتنظيم أول إضراب للمدرسين منذ 30 عاما.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من مسؤولي المنطقة التعليمية على العرض الخاص بالتوسط في المحادثات، والذي كشف قادة النقابة عنه لأول مرة في مؤتمر صحفي الليلة الماضية. لكن مكتب جارسيتي أكد أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات اليوم الخميس.

وقال مسؤولو النقابة إن رئيس البلدية، الذي أعرب عن دعمه لقضية المعلمين، التقى مع الطرفين أمس.

وتريد نقابة المعلمين في لوس أنجلوس زيادة الرواتب بنسبة 6.5 في المئة، لكن المنطقة التعليمية عرضت زيادة قدرها ستة في المئة بأثر رجعي.

ووفقا لبيانات رسمية فإن متوسط راتب المدرس العضو في نقابة المعلمين في لوس أنجلوس 75 ألف دولار سنويا.