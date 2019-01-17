رئيس بلدية لوس أنجلوس يتوسط لإنهاء أول إضراب للمدرسين منذ 30 عاما

جاء هذا بعد ثلاثة أيام من الإضراب الذي عطل الدراسة بالنسبة لما يقرب من 500 ألف طالب في ثاني أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".
ولم يصدر على الفور أي تعليق من مسؤولي المنطقة التعليمية على العرض الخاص بالتوسط في المحادثات، والذي كشف قادة النقابة عنه لأول مرة في مؤتمر صحفي الليلة الماضية. لكن مكتب جارسيتي أكد أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات اليوم الخميس.
وقال مسؤولو النقابة إن رئيس البلدية، الذي أعرب عن دعمه لقضية المعلمين، التقى مع الطرفين أمس.
وتريد نقابة المعلمين في لوس أنجلوس زيادة الرواتب بنسبة 6.5 في المئة، لكن المنطقة التعليمية عرضت زيادة قدرها ستة في المئة بأثر رجعي.
ووفقا لبيانات رسمية فإن متوسط راتب المدرس العضو في نقابة المعلمين في لوس أنجلوس 75 ألف دولار سنويا.
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