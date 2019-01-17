إيطاليا تطالب بضغط دولي على الوضع الليبي

وقال كونتي في مقابلة مع جريدة "لا ستامبا" الصادرة اليوم، في تورينو، إن مثل هذا الضغط بجب أن يمارس دون منافسة من بعض الأطراف الأجنبية ودون تجاوزات، والتي بدورها ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار وستكون ضارة؛ وفقا لصحيفة "الوسط".

مكتب إعلام القيادة العامة حفتر يناقش مع كونتي التعاون بين ليبيا وإيطاليا وأشار كونتي إلى الدور الفرنسي الذي تلعبه باريس في ليبيا، قائلا: "أنا شخصياً أضغط على الأطراف الليبية كثيراً، لأنهم يدركون المسؤوليات التي يتحملونها أمام شعبهم، والذي يطلب الاستقرار والرفاهية فقط (…) على الليبيين أن يجدوا حلاً لمصالح مواطنيهم".

وحول ما إذا كان مؤتمر باليرومو الذي عقد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هو مجرد ذكريات، قال كونتي: "لم أخدع نفسي أبداً بأن مؤتمر باليرمو يمكن أن يقدم حلاً نهائياً: في الوقت الذي قلت فيه إن على المجتمع الدولي تقع المسؤولية وكنا أول من التزم باتخاذ إجراء لتجنب تصعيد محتمل للنزاع المسلح".

وحول ماذا يمكن أن تفعل إيطاليا، وعن التوازن مع فرنسا، قال المسؤول الإيطالي "إن سياستنا تستثني أية هيمنة أو توجهات استعمارية جديدة، وهي سياسة تتسم بنهج شامل، وأعتقد أنه سيكون من الخطأ بالنسبة للبلدان الأوروبية أن تظهر منافسة في القارة الأفريقية"، مشيرًا إلى أن "التنمية في أفريقيا تؤثر على كل أوروبا، البلدان التي قمت بزيارتها تعبر عن حل لمشاكل الهجرة".