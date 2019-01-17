تسجيل
20:47 17 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

    إيطاليا تطالب بضغط دولي على الوضع الليبي

    © AFP 2018 / Aris Oikonomou
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شدد رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، على ضرورة أن تبذل بلاده جهودا لتوفير ضغط دولي بقيادة الأمم المتحدة، للتأثير على مجريات الوضع الليبي.

    وقال كونتي في مقابلة مع جريدة "لا ستامبا" الصادرة اليوم، في تورينو، إن مثل هذا الضغط بجب أن يمارس دون منافسة من بعض الأطراف الأجنبية ودون تجاوزات، والتي بدورها ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار وستكون ضارة؛ وفقا لصحيفة "الوسط".

    خليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير درنة
    مكتب إعلام القيادة العامة
    حفتر يناقش مع كونتي التعاون بين ليبيا وإيطاليا
    وأشار كونتي إلى الدور الفرنسي الذي تلعبه باريس في ليبيا، قائلا: "أنا شخصياً أضغط على الأطراف الليبية كثيراً، لأنهم يدركون المسؤوليات التي يتحملونها أمام شعبهم، والذي يطلب الاستقرار والرفاهية فقط (…) على الليبيين أن يجدوا حلاً لمصالح مواطنيهم".
    وحول ما إذا كان مؤتمر باليرومو الذي عقد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هو مجرد ذكريات، قال كونتي: "لم أخدع نفسي أبداً بأن مؤتمر باليرمو يمكن أن يقدم حلاً نهائياً: في الوقت الذي قلت فيه إن على المجتمع الدولي تقع المسؤولية وكنا أول من التزم باتخاذ إجراء لتجنب تصعيد محتمل للنزاع المسلح".
    وحول ماذا يمكن أن تفعل إيطاليا، وعن التوازن مع فرنسا، قال المسؤول الإيطالي "إن سياستنا تستثني أية هيمنة أو توجهات استعمارية جديدة، وهي سياسة تتسم بنهج شامل، وأعتقد أنه سيكون من الخطأ بالنسبة للبلدان الأوروبية أن تظهر منافسة في القارة الأفريقية"، مشيرًا إلى أن "التنمية في أفريقيا تؤثر على كل أوروبا، البلدان التي قمت بزيارتها تعبر عن حل لمشاكل الهجرة".
    وقال كونتي، إن كلا من النيجر وتشاد لهما أهمية استراتيجية لمصالح إيطاليا الوطنية، فهي منطقة تتركز فيها التهديدات الإرهابية الخبيثة، حتى بالنسبة لنا الأوروبيين، وقبل كل شيء، وهي بلدان عبور تدفقات الهجرة، وتلعب دوراً رئيسياً في مكافحة الاتجار بالبشر الذين يتدفقون على سواحلنا، فإذا كنت تريد حقاً إدارة ظاهرة الهجرة وعدم التعرض لها، عليك أن تبدأ من هنا".    

     

    انظر أيضا:

    دعوة عاجلة من سيف الإسلام القذافي لإنهاء الفوضى في ليبيا
    ليبيا... اشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس بعد 4 شهور من الهدنة
    المسماري: سنسحق أتباع قطر وتركيا في ليبيا
    انطلاق عملية عسكرية جنوب غربي ليبيا
    لبنان يعلق على قرار ليبيا مقاطعة قمة بيروت بسبب "إهانة العلم"
    تنديدات حقوقية للاعتداءات على الصحفيين في ليبيا
    الانتخابات أم الدستور... كواليس اجتماعات غسان سلامة في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    تشاد, أخبار النيجر, ليبيا, رئيس وزراء فرنسا, أعيان ليبيا, جوزيبي كونتي, إيطاليا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تايوان
    الدول الأكثر أمانا في العالم... ودولة عربية على رأسها
    مفكر حالك أذكى واحد! وقّف في الدور!
    "أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك