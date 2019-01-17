ماكرون: الجيش الفرنسي سيواصل قتال "داعش"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن مقتل أربعة أمريكيين في سوريا هذا الأسبوع يظهر أن المعركة ضد متشددي تنظيم "داعش" لا تزال مستمرة وتعهد بأن تبقي فرنسا قواتها في المنطقة هذا العام.

وقال ماكرون في كلمة للقوات المسلحة في تولوز "لا ينبغي أن يحولنا الانسحاب المعلن لحليفنا الأمريكي عن هدفنا الاستراتيجي، القضاء على "داعش"، وفقا لـ "رويترز".

© Sputnik . Ali HASSOUN بوتين ونتنياهو يناقشان هاتفيا الوضع السوري مع نية واشنطن سحب قواتها من البلاد

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت حان لعودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم بعد سنوات من قتالهم ضد تنظيم "داعش". وفي رسالة بالفيديو بثها عبر حسابه بموقع تويتر، قال ترامب: "بعد الانتصارات التاريخية ضد "داعش"، حان الوقت لإعادة شبابنا العظماء إلى الوطن". وتابع: "لقد انتصرنا… لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".