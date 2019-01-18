محامو كارلوس غصن يقدمون طلبا جديدا للإفراج عنه بكفالة

قدم فريق الدفاع عن رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، صباح يوم الجمعة، طلبا آخر أمام محكمة دائرة طوكيو لإطلاق سراحه مقابل كفالة.

ذكر موقع "نيبون" الياباني، أن طلب المحامين جاء بعدما رفضت المحكمة، أمس الخميس، طعنا من الفريق الدفاعي لكارلوس غصن، في إلغاء قرار رفض الإفراج عنه مقابل كفالة.

© REUTERS / Regis Duvignau محكمة يابانية ترفض إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة

وشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي "نيسان" اليابانية و"رينو" الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز" التي أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عزل غصن من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بعد توقيفه.

وبقي غصن رهن الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر، حين تم إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بإعطاء إفادات كاذبة عن حجم دخله، وجرى تجديد حبسه بعد ظهور تهم جديدة تتعلق بخسائر شخصية حملها غصن على شركة نيسان.

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة "نيسان" خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008، بحسب ما نشرته "رويترز".

واتهمت زوجته، السيدة كارول غصن، السلطات بسوء معاملته في السجن، إذ قالت إنه يتعرض لمعاملة فظة في السجن.

وذكرت زوجة غصن في رسالة إلى منظمة حقوقية إنه محتجز في زنزانة ليس بها تدفئة مساحتها 6.97 متر مربع، ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية.

وأضافت أنه فقد سبعة كغ من وزنه منذ اعتقاله ولا يأكل سوى الأرز والشعير، مشيرة إلى أن ممثلي الادعاء في اليابان غالبا ما يحاولون انتزاع اعترافات من السجناء خلال احتجاز قد يستمر لشهور.