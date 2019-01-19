زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان يسجل اسمه مرشحا لانتخابات الرئاسة

سجل زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، قلب الدين حكمتيار، اسمه مرشحا لانتخابات رئاسة البلاد المقررة العام الجاري، وذلك بعد أكثر من عامين من توقيعه اتفاق سلام مع حكومة كابول.

القاهرة- سبوتنيك وذكرت وكالة "شمشاد" الأفغانية أن "قلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الإسلامي، سجل نفسه مرشحا بانتخابات الرئاسة، اليوم السبت" بعد حضوره لمقر المفوضية المستقلة للانتخابات.

© Sputnik . Sayed Ali أفغانستان تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 20 يوليو المقبل

وكانت مفوضية الانتخابات الأفغانية قررت، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية 3 أشهر لتجري في يوليو/ تموز المقبل، بدلا من أبريل/ نيسان.

وجرت الانتخابات التشريعية الأفغانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشهدت عمليات عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى والجرحى، وذلك بعدما أعلنت المجموعات المسلحة، وعلى رأسها حركة "طالبان" رفضها ما وصفته بـ "مسرحية الانتخابات"، وتوعدت باستهداف العاملين في هذا المجال.

وصاحبت عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية فوضى عارمة ومشكلات فنية مما تسبب في بقاء أبواب المحطات الانتخابية، التي كان من المقرر فتحها في السابعة صباحا، مغلقة لنحو 5 ساعات في عدد من المراكز بالعاصمة كابول وغيرها من المناطق، الأمر الذي دفع بمفوضية الانتخابات للإعلان في منتصف النهار، عن تمديد التصويت في الانتخابات ليوم آخر.