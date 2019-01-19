وزير الداخلية الأفغاني يستقيل للترشح لمنصب نائب الرئيس

قال مصدران سياسيان إن وزير الداخلية الأفغاني، عمر الله صالح، استقال، اليوم السبت، للترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في يوليو/ تموز القادم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من القصر الجمهوري في كابول قوله إن وزير الداخلية "استقال من منصبه وسيقدم ترشيحه كجزء من فريق الرئيس أشرف غني".

© REUTERS / OMAR SOBHANI زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان يسجل اسمه مرشحا لانتخابات الرئاسة

وكانت مفوضية الانتخابات الأفغانية قررت، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية 3 أشهر لتجري في يوليو/ تموز المقبل، بدلا من أبريل/ نيسان.

وجرت الانتخابات التشريعية الأفغانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشهدت عمليات عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى والجرحى، وذلك بعدما أعلنت المجموعات المسلحة، وعلى رأسها حركة "طالبان" رفضها ما وصفته بـ "مسرحية الانتخابات"، وتوعدت باستهداف العاملين في هذا المجال.

وصاحبت عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية فوضى عارمة ومشكلات فنية مما تسبب في بقاء أبواب المحطات الانتخابية، التي كان من المقرر فتحها في السابعة صباحا، مغلقة لنحو 5 ساعات في عدد من المراكز بالعاصمة كابول وغيرها من المناطق، الأمر الذي دفع بمفوضية الانتخابات للإعلان في منتصف النهار، عن تمديد التصويت في الانتخابات ليوم آخر.