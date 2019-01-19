وزير الداخلية الأفغاني يستقيل للترشح لمنصب نائب الرئيس

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من القصر الجمهوري في كابول قوله إن وزير الداخلية "استقال من منصبه وسيقدم ترشيحه كجزء من فريق الرئيس أشرف غني".
وجرت الانتخابات التشريعية الأفغانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشهدت عمليات عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى والجرحى، وذلك بعدما أعلنت المجموعات المسلحة، وعلى رأسها حركة "طالبان" رفضها ما وصفته بـ "مسرحية الانتخابات"، وتوعدت باستهداف العاملين في هذا المجال.
وصاحبت عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية فوضى عارمة ومشكلات فنية مما تسبب في بقاء أبواب المحطات الانتخابية، التي كان من المقرر فتحها في السابعة صباحا، مغلقة لنحو 5 ساعات في عدد من المراكز بالعاصمة كابول وغيرها من المناطق، الأمر الذي دفع بمفوضية الانتخابات للإعلان في منتصف النهار، عن تمديد التصويت في الانتخابات ليوم آخر.
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