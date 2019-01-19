محكمة ألمانيا تتهم "أبل" بالخداع والتآمر

وحصلت شركة كوالكوم يوم الخميس الماضي على أمر قضائي أولي يمنع شركة آبل من استخدام بيان أصدرته للصحافة ردا على الحكم الذي صدر في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي ذلك الوقت، قالت صانعة أجهزة آيفون إنها لن تقوم ببيع هواتف آيفون 7 وآيفون 8 في متاجرها في ألمانيا البالغ عددها 15، ولكن هذه الهواتف ستكون متاحة للبيع عن طريق أكثر من 4,300 شركة اتصالات أو متاجر في جميع أنحاء ألمانيا.
وكانت شركة آبل قد منعت من بيع هواتف "آيفون 7" و "آيفون 8" في ألمانيا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد نزاع قانوني بشأن براءات الاختراع مع شركة كوالكوم.
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