احتجاجات في المجر ضد قانون العمل الجديد

خرج آلاف المجريين في عدة مسيرات في شوارع بودابست، اليوم السبت، ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان وقانون جديد للعمل لساعات إضافية.

وبحسب "رويترز"، رفع المحتجون في وسط بودابست لافتات تندد بالقانون الجديد ولوحوا بعلمي المجر والاتحاد الأوروبي وهم في طريقهم إلى نقطة تجمع رئيسية عند سفح قلعة بودا التي تعود للقرون الوسطى.

© AFP 2018 / Attila Kisbenedek الآلاف يشاركون في مسيرة تسخر من رئيس وزراء المجر

وقال أحد المحتجين ويدعى لايوس كوفاتش "إنهم يتجاهلون تماما ما نقوله وما نريده، وهذا الأمر يزعجنا".

وقدم تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس)، وهو الحزب الذي ينتمي له رئيس الوزراء، الشهر الماضي قانونا يسمح لأصحاب العمل بمطالبة العمال بالعمل لما يصل إلى 400 ساعة إضافية سنويا. واعتمد الحزب في ذلك على غالبيته الكبيرة في البرلمان.

ويقول أوربان إن هذا القانون يخدم مصالح العمال الذين سيتاح أمامهم بصورة قانونية فرصة العمل لساعات إضافية في وقت يعاني فيه الاقتصاد من نقص كبير في الأيدي العاملة.