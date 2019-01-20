صحفي إستوني يدعو لتوجيه صواريخ إلى سان بطرسبورغ

دعا الصحفي الإستوني فاهور كوريتس إلى نشر صواريخ على أراضي بلاده قادرة على ضرب سان بطرسبورغ.

بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى شراء السفن الحربية لإزعاج الأسطول التجاري الروسي.

© Sputnik . Grigorei Sisoev ممثل روسيا لدى حلف شمال الأطلسي: الناتو يريد احتواء روسيا

هذه التدابير، وفقا لكوريتس، ضرورية في الظروف الراهنة للسياسة العالمية، والتي ستسمح لإستونيا بأن يكون لديها "خطة احتياطية" لاحتواء موسكو. الهدف الرئيسي من هذه الخطة، بحسب الصحفي، هو جعل روسيا تدفع ثمناً باهظاً في حالة الهجوم على إستونيا وتفقد سان بطرسبورغ والتجارة البحرية في بحر البلطيق.

وقال الصحفي: "الاحتواء بالنسبة للمهاجم هو خوف من أن يتعرض للضرب أثناء الهجوم".

ويوضح كوريتس أن اختيار سان بطرسبورغ كهدف للصواريخ بأن الأهداف الاستراتيجية الهامة هناك، بما في ذلك مقر المقاطعة العسكرية الغربية والبحرية الروسية. ومثل هذه الضربة، وفقا للصحفي، ستكون كضغط نفسي خطير على موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح الصحفي الاستيلاء على السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الروسية وإغراقها حتى يتخلى مالكو السفن عن فكرة وجود علاقة تجارية مع روسيا. وبالتالي، ستكون موسكو تحت ضغط شديد وسوف تفقد قنوات لتصدير المنتجات البترولية، وفقا له.